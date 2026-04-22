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Rimonta Chivu, Gazzetta dello Sport: "Inter da impazzire"

Rimonta Chivu, Gazzetta dello Sport: "Inter da impazzire"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“Inter da impazzire”: è questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per celebrare la vittoria dei nerazzurri guidati da Chivu

“Inter da impazzire”: è questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per celebrare la vittoria dei nerazzurri guidati da Chivu nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Una partita folle a San Siro, dove l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato e imporsi per 3-2 nella ripresa.

Decisiva la doppietta di Hakan Calhanoglu, seguita dal gol vittoria firmato da Sucic a pochi minuti dal termine. Un successo che proietta l’Inter con decisione verso il sogno del doppio trofeo stagionale.