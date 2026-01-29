Gazzetta: "Apparentemente il Napoli è fuori da tutto"
TuttoNapoli.net
Apparentemente il Napoli è fuori da tutto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul momento azzurro: "Conte dovrà recuperare mentalmente i suoi, oltre che dagli infortuni.Ora sa che Vergara è un titolare in più. Vergara che ha preso in mano il Napoli sull’orlo del baratro, dopo venti minuti, per il rigore dell’infaticabile Enzo Fernandez, uno che resta in partita dall’inizio alla fine.
Napoli trentesimo davanti al Copenaghen, stessi punti (8) ma miglior differenza reti, ed è la beffa peggiore perché i tre punti fattibilissimi in Danimarca avrebbero lanciato Conte nei playoff. Quelle davanti in classifica non sono tutte più forti. E questo ko è il confine del futuro: o il Napoli reagisce oppure crolla tutto".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
4 Chelsea, Rosenior in conferenza: "Sterling? Gli auguro il meglio. Sapevo che il Napoli col passare del tempo..."
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Da 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com