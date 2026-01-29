Salta uno scambio col Bologna: decisiva la posizione di Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi non ha nessuna intenzione di lasciare il Napoli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul laterale azzurro: "Holm ha dato disponibilità, se ne può parlare. Lo sta facendo il Napoli con il Bologna per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa da concludere entro lunedì, giorno di chiusura del mercato.

All'inizio si era parlato anche di uno scambio con Mazzocchi ma il giocatore, nonostante richieste anche da Torino e Sassuolo oltre al Bologna, non ha intenzione di lasciare Napoli soprattutto in questo momento di difficoltà e non si muoverà. Holm è un nome, certo non l'unico. Resiste, infatti, il profilo di Juanlu Sanchez che è un 2003 e dunque essendo Under non occuperebbe neppure posto nella lista campionato".