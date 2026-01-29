Repubblica su Vergara: "Era stato bruciato ed escluso, l'ha imposto il fato"
"Nella notte più amara si scopre una stella: la gara show di Vergara svela l’ultimo errore". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica su Napoli-Chelsea: "Al Napoli che esce dall’Europa, la Champions lascia un premio di consolazione. Si è finalmente accorto di avere tra i giovani uno che era stato bruciato. Escluso. Destinato chissà dove.
L’ha imposto il caso: ha una chiara, sempre nascosta, mai risolta emergenza infortuni. Antonio Vergara. Ha lottato fino in fondo, in una ribellione che alla fine rende più amaro l’addio alla Champions. Quanti errori quest’anno, ma proprio ieri sera non meritava sberla così dura" sottolinea il quotidiano in edicola.
