Allegri al Napoli, ufficialità può slittare: svelato il motivo

vedi letture

Come sottolinea il quotidiano napoletano, uno dei nodi da sciogliere riguarda la buonuscita richiesta dall'allenatore.

Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli, ma per l'annuncio ufficiale sarà necessario attendere la definizione della sua situazione contrattuale con il Milan. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il tecnico livornese e il suo entourage, composto da legali e agenti, sono attesi a un confronto con il club rossonero per chiudere definitivamente il rapporto professionale avviato nuovamente un anno fa e interrotto nei giorni scorsi dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Allegri ed il contratto col Milan

Come sottolinea il quotidiano napoletano, uno dei nodi da sciogliere riguarda la buonuscita richiesta dall'allenatore. Prima di poter sottoscrivere il contratto con il Napoli, infatti, Allegri dovrà ottenere la risoluzione definitiva dell'accordo ancora in essere con il Milan.

La trattativa per la separazione potrebbe arrivare a una conclusione entro la metà della settimana, anche se non si esclude che i tempi possano allungarsi ulteriormente. Solo dopo il via libera definitivo dal fronte rossonero, il Napoli potrà procedere con l'ufficializzazione del suo nuovo allenatore.