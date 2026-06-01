Allegri e Manna sponsor del primo rinforzo per la mediana

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Il quotidiano parla di una concreta apertura del francese verso la destinazione azzurra e di un possibile contratto triennale.

Adrien Rabiot apre al Napoli. È questa l'indiscrezione rilanciata da Tuttosport, che collega il centrocampista francese al possibile nuovo corso azzurro guidato da Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano torinese, il Napoli starebbe valutando seriamente il profilo dell'ex Juventus come eventuale sostituto di André-Frank Zambo Anguissa nel ruolo di mezzala all'interno del 4-3-3 che Allegri avrebbe in mente per la prossima stagione.

Rabiot e la doppia approvazione di Allegri e Manna

Tuttosport evidenzia come il club partenopeo si stia muovendo con anticipo, monitorando uno dei calciatori più apprezzati sia dal tecnico livornese sia dal direttore sportivo Giovanni Manna. Rabiot, dopo tre stagioni lontano dalla massima competizione europea, sarebbe infatti intenzionato a tornare a disputare la Champions League, obiettivo che il Napoli può garantirgli. Il quotidiano parla di una concreta apertura del francese verso la destinazione azzurra e di un possibile contratto triennale.