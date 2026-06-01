Calciomercato Napoli, idee per la porta: piace il classe 2000 Kovar
Il Napoli continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e, oltre ai rinforzi per la difesa, valuta anche possibili interventi tra i pali. Tra i nomi seguiti dal club azzurro c'è quello di Matej Kovar, portiere della nazionale ceca e protagonista nelle ultime stagioni tra Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven.
Come riportato dal Corriere dello Sport, il profilo dell'estremo difensore classe 2000 è finito nel radar della dirigenza partenopea. Si tratta di un portiere che conosce già il Napoli da vicino, avendolo affrontato in Champions League con la maglia del PSV.
Napoli, spunta Kovar per la porta: il ceco del Bayer Leverkusen tra le opzioni azzurre
Il quotidiano sottolinea che "Matej Kovar, il guardiano titolare della porta della Repubblica Ceca al Mondiale, 26 anni compiuti il 17 maggio e un’esperienza diretta contro il Napoli in Champions" rappresenta una soluzione interessante per il futuro della porta azzurra.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro