La missione di Allegri: valorizzare un mercato di Under 23
Tra le sfide che attendono Massimiliano Allegri nel suo nuovo percorso al Napoli non ci sarà soltanto la gestione dei big della rosa, a partire da Kevin De Bruyne. Secondo Il Mattino, il tecnico livornese sarà chiamato anche a valorizzare il patrimonio di giovani talenti su cui il club intende costruire il proprio futuro.
L'esperienza maturata alla Juventus rappresenta una delle credenziali più importanti di Allegri sotto questo aspetto. Negli anni in bianconero, infatti, l'allenatore ha contribuito alla crescita di diversi giovani, lavorando in sinergia con la Next Gen. Un percorso che potrebbe essere replicato anche a Napoli, dove ritroverà Giovanni Manna, dirigente con cui ha già condiviso una parte dell'esperienza torinese. Come sottolinea Il Mattino, "impossibile, almeno all'inizio, replicare a Napoli una simile esperienza. Ma anche questo è tra gli obiettivi di Allegri".
Allegri e la missione di valorizzare gli Under 23
La valorizzazione dei giovani rappresenta infatti una priorità anche per Aurelio De Laurentiis, intenzionato a proseguire la politica di investimenti su profili emergenti e di prospettiva. In questo senso, il quotidiano evidenzia come "De Laurentiis spera di poter rivedere la stessa esperienza anche in azzurro".
L'idea del club è chiara: costruire una squadra competitiva senza rinunciare alla crescita dei talenti più promettenti. Per questo, conclude Il Mattino, "il Napoli che guarda a un mercato di Under 23, chiede a Allegri anche la valorizzazione di quei talenti su cui il club è disposto a investire".
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