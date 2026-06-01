Singo nel mirino del Napoli: la chiave può essere Lang
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli continua a monitorare il mercato degli esterni destri, ma la pista che porta ad Anan Khalaili rischia di diventare sempre più complicata dal punto di vista economico. Il talento dell'Union Saint-Gilloise resta un profilo molto gradito alla dirigenza azzurra, ma la sua valutazione sarebbe in costante crescita, spingendo il club a valutare anche soluzioni alternative.
Tra i nomi tornati d'attualità ci sarebbe quello di Wilfried Singo, giocatore già seguito in passato dai partenopei ai tempi della sua esperienza al Torino. Oggi l'esterno ivoriano è al Galatasaray e rappresenterebbe un'opzione di grande affidabilità per rinforzare la fascia destra.
Singo e la carta Langa da giocarsi col Galatasaray
Come evidenzia Il Mattino, "l'interessamento è per Singo del Galatasaray, che i turchi vorrebbero anche vendere ma che lasceranno partire per una cifra alta, superiore ai 30 milioni". Una valutazione importante che renderebbe l'operazione tutt'altro che semplice.
Tuttavia, il quotidiano ipotizza una possibile chiave per favorire la trattativa. Secondo Il Mattino, infatti, "ai giallorossi di Istanbul piacciono alcune pedine oggi a disposizione di Manna, non ultimo quel Lang che ha lasciato un ottimo ricordo. Può essere una strada".
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