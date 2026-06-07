Allegri-Milan, il dispetto di Ibra: il nodo resta la buonuscita
La definizione dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua a essere legata alla risoluzione del contratto che ancora lo vincola al Milan. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, nelle ultime settimane sarebbe emersa una distanza significativa tra le parti sulle modalità dell'addio, rallentando la chiusura dell'accordo. Il tecnico toscano, scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, resta comunque il punto di riferimento del nuovo progetto azzurro, anche se l'ufficialità richiederà ancora un po' di pazienza.
Ibrahimovic frena, il nodo resta la buonuscita
A complicare il quadro sarebbe soprattutto la posizione di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan. Secondo il quotidiano, l'ex attaccante rossonero sarebbe contrario al riconoscimento di qualsiasi indennizzo economico ad Allegri, chiedendo una risoluzione senza buonuscita. Il nodo principale riguarda infatti i circa 12 milioni di euro ancora previsti dal contratto dell'allenatore. "La bozza della risoluzione è pronta, ma manca la cifra delle liquidazione di Max". In questo scenario il presidente Paolo Scaroni potrebbe svolgere un ruolo di mediazione, mentre De Laurentiis continua ad attendere senza intervenire direttamente nella trattativa, convinto che la questione debba essere risolta esclusivamente tra Allegri e il Milan.
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