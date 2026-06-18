Allegri-Napoli, ADL scende in campo: pressing sul Milan per la risoluzione

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Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

La situazione legata a Massimiliano Allegri continua a complicarsi e registra un ulteriore rallentamento nelle interlocuzioni per la risoluzione contrattuale. Secondo Il Mattino oggi in edicola, lo stipendio relativo al mese di giugno risulterebbe ormai maturato, elemento che contribuisce a rendere più articolato il quadro negoziale. Non si tratta necessariamente di una fase di stallo definitivo, ma di un passaggio che sta allungando i tempi rispetto alle attese iniziali. 

Allegri, intrecci dirigenziali e tempi ancora lunghi per la risoluzione

Aurelio De Laurentiis avrebbe tentato di favorire un’accelerazione dei contatti, cercando di convincere il presidente rossonero Paolo Scaroni a concedere il via libera definitivo alla chiusura della vicenda. Parallelamente, anche il ruolo di Zlatan Ibrahimović resta defilato ma simbolicamente rilevante: impegnato negli Stati Uniti tra eventi, apparizioni televisive e attività commerciali, lo svedese non sarebbe al momento direttamente coinvolto nelle modalità operative della risoluzione del contratto dell’allenatore livornese.