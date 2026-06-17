Gila-Napoli, Da Roma frenano: “Beukema guadagna il triplo e conta nel mercato a zero”

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Gila-Napoli, la Lazio resiste: svelati i dettagli della trattativa

La trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila continua a tenere banco, ma la strada verso la chiusura dell'affare appare ancora in salita. A fare il punto della situazione è Il Messaggero, che racconta le resistenze del club biancoceleste e le richieste formulate da Claudio Lotito per lasciar partire il difensore spagnolo.

Gila-Napoli, la Lazio resiste: svelati i dettagli della trattativa

Nonostante le resistenze iniziali, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con il giocatore e il suo entourage, trovando un'intesa di massima con il difensore. Il quotidiano sottolinea che "il Napoli ha iniziato un pressing infinito dopo aver trovato l'accordo con Mario", elemento che starebbe aumentando la pressione sulla Lazio.

Sul fronte economico, però, Lotito non sembra disposto a fare concessioni. Come evidenzia Il Messaggero, "non bastano 15 milioni più bonus: lo spagnolo non si muove sotto i 25", anche perché una percentuale significativa dell'incasso dovrà essere riconosciuta al Real Madrid in virtù degli accordi precedenti.

Il quotidiano rivela inoltre che a Formello verrebbe valutata positivamente anche l'ipotesi di uno scambio con Sam Beukema, ma l'operazione presenta diverse criticità. Il Messaggero sottolinea infatti che "Formello piacerebbe pure uno scambio con Beukema, ma Gila guadagna 1,1 milioni fino al 2027 e l'olandese quasi 3 coi bonus fino al 2030, non è un dettaglio. Nel mercato "a saldo zero", infatti, un giocatore esce, uno entra con la stessa formula e lo stesso ingaggio, ma c'è un altro calcolo aggiuntivo che tanti stanno tralasciando: al cartellino vanno sommati tutti gli anni di contratto e devono tornare i conti allo stato attuale nel bilancio.