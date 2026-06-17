Primo acquisto Napoli, Corriere dello Sport: "Gila in pole"
Mario Gila si avvicina sempre di più al Napoli. È questo uno dei temi principali dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio alla trattativa tra il club azzurro e la Lazio per il difensore spagnolo.
Il quotidiano titola "Gila mette il Napoli in pole", sottolineando come la società partenopea abbia guadagnato terreno nella corsa al centrale biancoceleste. Secondo quanto riportato, nelle prossime ore sarebbe previsto un vertice tra i due club per cercare di definire l'operazione.
Gila-Napoli, il sorpasso è vicino: summit decisivo con la Lazio
Un elemento che potrebbe favorire la trattativa riguarda la posizione del giocatore. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti che l'agente di Gila sarebbe pronto a chiedere la cessione, manifestando la volontà del difensore di valutare con attenzione la proposta del Napoli.
Sul tavolo restano diverse possibili contropartite tecniche gradite alla Lazio. In particolare, il quotidiano cita i nomi di Lorenzo Lucca, Sam Beukema e Rafa Marin, profili che interessano alla società biancoceleste nell'ambito di un eventuale accordo con il club guidato da Aurelio De Laurentiis.
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