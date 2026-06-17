Chi prenderà il posto di Juan Jesus? Avanza una soluzione interna

Chi prenderà il posto di Juan Jesus? Avanza una soluzione internaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il candidato principale a raccogliere l'eredità di Juan Jesus brasiliano sarebbe Rafa Marin

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Parallelamente alla trattativa con la Lazio per Mario Gila, la dirigenza azzurra sta valutando anche alcuni movimenti interni per ridisegnare la retroguardia dopo l'addio di Juan Jesus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il candidato principale a raccogliere l'eredità del difensore brasiliano sarebbe Rafa Marin. Lo spagnolo, reduce dall'esperienza in prestito al Villarreal, è destinato a rientrare a Napoli e potrebbe trovare maggiore spazio nel nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Napoli, Rafa Marin favorito per raccogliere l'eredità di Juan Jesus

Il quotidiano sottolinea come la volontà del club sia quella di puntare con decisione sul centrale classe 2002, considerato un profilo di prospettiva ma già pronto per ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni difensive.

Diverso il discorso relativo a Sam Beukema

L'olandese, arrivato appena un anno fa dal Bologna per una cifra vicina ai 33 milioni di euro, resta un elemento sul quale il Napoli continua a fare valutazioni. Il suo futuro non appare in discussione, ma il suo nome è stato accostato a diverse ipotesi di mercato nelle ultime settimane.