Lukaku, il futuro è un rebus: la decisione finale è di Allegri

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Lukaku è consapevole che la decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro di Romelu Lukaku al Napoli resta avvolto dall'incertezza. Le valutazioni definitive sul centravanti belga saranno effettuate soltanto dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore azzurro, ma al momento la sensazione è che l'avventura partenopea dell'attaccante sia vicina alla conclusione.

Futuro Lukaku. deciderà Allegri

Il quotidiano sottolinea come, allo stato attuale, sia difficile immaginare uno scenario differente. Lukaku è consapevole che la decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, tecnico che in passato ha sempre mostrato apprezzamento nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, al momento si registrano soltanto interessamenti provenienti dalla Turchia e alcune piste estere più lontane, ma nessuna di queste sembra particolarmente gradita al centravanti belga, che continua ad attendere sviluppi prima di prendere una decisione sul proprio futuro.