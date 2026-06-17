Allegri-Napoli, ci siamo: ogni momento è buono per la chiusura

vedi letture

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tingersi d'azzurro

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tingersi d'azzurro. Il quotidiano evidenzia come le prossime ore possano risultare decisive per la definizione del suo passaggio sulla panchina del Napoli, con la società che attende la conclusione del rapporto tra il tecnico livornese e il Milan.

Allegri-Napoli, si attende la fumata bianca

L'obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis è quello di arrivare rapidamente alla fumata bianca, possibilmente già entro il fine settimana, così da poter formalizzare il nuovo accordo pluriennale. Il Mattino sottolinea che "da oggi ogni momento è quello buono per chiudere un capitolo e aprirne un altro", lasciando intendere come la separazione dal Milan sia ormai alle battute finali.

La sensazione, secondo il quotidiano, è che il percorso sia ormai tracciato: "tra due settimane Allegri sarà napoletano", con il Napoli pronto ad affidargli la guida tecnica per inaugurare un nuovo ciclo dopo la conclusione dell'era precedente.