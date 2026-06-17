Rinnovo McTominay, contatti continui: cosa manca per finalizzare l'intesa

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I contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente di McTominay, Colin Murdock, sono proseguiti costantemente negli ultimi mesi

Il Napoli e Scott McTominay continuano a lavorare per prolungare il loro rapporto, ma resta ancora da superare l'ultimo ostacolo legato all'aspetto economico. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che racconta di una trattativa mai realmente interrotta nonostante gli impegni internazionali del centrocampista scozzese. L'obiettivo comune è chiaro: proseguire insieme fino al 2030, con un'opzione per un'ulteriore stagione fino al 2031. Sul tavolo c'è anche un adeguamento dell'ingaggio, ma le parti non hanno ancora raggiunto l'intesa definitiva sulle cifre.

Rinnovo McTominay: da limare dettagli sull'ingaggio

Secondo il quotidiano, i contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente di McTominay, Colin Murdock, sono proseguiti costantemente negli ultimi mesi nel tentativo di limare le differenze ancora presenti. La distanza riguarderebbe principalmente lo stipendio annuale richiesto dal giocatore. Nonostante ciò, il clima resta positivo. Il Corriere dello Sport evidenzia come tra Napoli e McTominay ci sia una forte volontà reciproca di continuare insieme e che l'ottimismo per una conclusione positiva della trattativa sia concreto. Per arrivare alla fumata bianca sarà necessario trovare il giusto punto d'incontro sul piano economico, così da soddisfare entrambe le parti e blindare uno dei pilastri del presente e del futuro azzurro.