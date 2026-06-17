Prima pagina

Rivoluzione Juve, Tuttosport "Basta algoritmi"

Rivoluzione Juve, Tuttosport "Basta algoritmi"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
È questo il tema centrale della prima pagina di Tuttosport, che apre con un titolo destinato a far discutere: "Juve, basta algoritmi!"

La Juventus cambia strategia e volta pagina sul mercato. È questo il tema centrale della prima pagina di Tuttosport, che apre con un titolo destinato a far discutere: "Juve, basta algoritmi!". Secondo il quotidiano torinese, il nuovo direttore generale Carnevali avrebbe deciso di modificare profondamente l'approccio alla costruzione della squadra, riducendo il peso delle analisi basate esclusivamente sui dati e riportando al centro il lavoro degli osservatori sul campo.

Rivoluzione Juve: "Basta algoritmi", torna il calcio degli osservatori

Tuttosport spiega che il nuovo corso bianconero punta a "privilegiare i riscontri sul campo e i rapporti umani", con un ampliamento dell'area scouting del club bianconero.