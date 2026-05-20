Retroscena Conte, frattura netta con Canonico e staff medico. Con Sarri cambia tutto

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Con l’arrivo di Maurizio Sarri, però, l’atmosfera potrebbe cambiare sensibilmente. Il tecnico toscano ritroverebbe infatti diverse figure

Il quotidiano Il Roma oggi in edicola parla di quelli che sono alcuni dei motivi alla base della scelta di Conte di salutare Napoli. Negli ultimi mesi si era creata una frattura sempre più evidente tra il tecnico degli azzurri e lo staff medico del club, coordinato dal dottor Raffaele Canonico. L’allenatore non aveva nascosto il proprio malcontento per la gestione del recupero degli infortunati, criticando più volte i tempi di riabilitazione e puntando spesso il dito contro l’area sanitaria. Un clima teso che, alla lunga, avrebbe contribuito ad alimentare incomprensioni interne e attriti nello spogliatoio.

Infortuni Napoli, con Sarri scenario diverso a Castel Volturno

Con l’arrivo di Maurizio Sarri, però, l’atmosfera potrebbe cambiare sensibilmente. Il tecnico toscano ritroverebbe infatti diverse figure già conosciute durante la sua precedente esperienza al Napoli, elemento che potrebbe favorire un rapporto più sereno e collaborativo all’interno del centro sportivo di Castel Volturno. Inoltre, Sarri avrebbe accanto un direttore sportivo con caratteristiche che, per metodo di lavoro e visione calcistica, ricordano da vicino Cristiano Giuntoli, dirigente con cui aveva costruito un’intesa particolarmente solida negli anni migliori della sua esperienza in azzurro.