Allegri pensa a un cambio modulo per la Fiorentina: l'indiscrezione
Allegri potrebbe valutare anche una modifica del sistema di gioco, per domenica, con l’obiettivo di garantire maggiore ampiezza sulle corsie esterne, come già accaduto nel secondo tempo della sfida contro il Bologna. In difesa, invece, Allegri dovrebbe confermare la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e uno tra Olivera e Spinazzola. Al momento, dunque, l’ipotesi di una retroguardia a tre non sembra trovare conferme.
Anguissa, Politano e Favasuli: i dubbi di Allegri
Il principale interrogativo di formazione riguarda Frank Anguissa. Qualora il centrocampista non dovesse recuperare in tempo, Gilmour potrebbe essere nuovamente schierato al fianco di Lobotka, con De Bruyne avanzato sulla trequarti. Restano aperte anche le valutazioni sulla fascia destra, dove Politano potrebbe essere confermato dal primo minuto oppure lasciare spazio a Costantino Favasuli. Il giovane esterno si è messo in evidenza proprio contro il Bologna e potrebbe essere premiato con una maglia da titolare a Firenze. Le prossime sedute saranno decisive per consentire ad Allegri di sciogliere gli ultimi dubbi e definire l'undici da schierare nella trasferta di domenica. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
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