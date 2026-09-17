Formazione Napoli, Allegri pensa a una sorpresa dal 1' contro la Fiorentina

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Ci si concentra sulle valutazioni di Massimiliano Allegri in vista della formazione che il Napoli presenterà domenica contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Tra i principali dubbi dell’allenatore azzurro c’è quello relativo alla fascia destra, dove resta aperta la possibilità di confermare Matteo Politano dal primo minuto. L’esterno rappresenta una delle opzioni più esperte a disposizione del tecnico e potrebbe quindi conservare il posto nell’undici titolare anche nella trasferta di Firenze. Allegri, tuttavia, sta prendendo in considerazione anche una soluzione alternativa, legata alla possibile presenza di Costantino Favasuli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Favasuli insidia Politano: le scelte verso Firenze

Il giovane esterno si è messo particolarmente in evidenza nella precedente sfida contro il Bologna, offrendo una prestazione che potrebbe convincere Allegri a concedergli una chance dal primo minuto. La concorrenza sulla corsia destra resta dunque aperta e sarà necessario attendere le prossime sedute di allenamento per capire quale sarà la scelta definitiva dell’allenatore. Il lavoro della settimana servirà infatti a valutare le condizioni dei singoli e a verificare le indicazioni emerse sul campo, prima di sciogliere gli ultimi interrogativi. La sfida contro la Fiorentina rappresenta un appuntamento importante e Allegri dovrà definire anche questo dettaglio della formazione.