L'arma in più di Allegri: Favasuli ha dato profondità al suo Napoli

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Le risposte arrivate dalla sfida contro il Bologna potrebbero modificare le gerarchie del Napoli. Costantino Favasuli e Noa Lang hanno sfruttato bene il loro ingresso in campo, regalando a Massimiliano Allegri caratteristiche che fino a quel momento erano mancate alla squadra. La Gazzetta dello Sport sottolinea soprattutto l'impatto di Favasuli sulla corsia destra. Il giovane azzurro “ha dato al Napoli quella profondità a destra che mancava agli azzurri”, riuscendo inoltre a trasmettere alla squadra una vera e propria “scintilla anche emotiva”.

Favasuli e Lang convincono contro il Bologna: profondità, qualità e nuove soluzioni per il Napoli

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Noa Lang. L'olandese ha mostrato maggiore brillantezza e intraprendenza rispetto alle precedenti apparizioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, “ci ha rimesso gamba e qualità, come ai bei tempi”.