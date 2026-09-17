Allegri non vuole svelare subito la formazione alla squadra: la sua strategia

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C’è ancora grande riservatezza attorno alle scelte di Massimiliano Allegri in vista della trasferta del Napoli a Firenze. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe già maturato le proprie idee sulla formazione da schierare, ma preferirebbe trasmetterle alla squadra gradualmente, evitando di fornire indicazioni con largo anticipo. L’allenatore sta quindi centellinando ogni informazione, mantenendo ancora coperte le prove tattiche e rinviando le decisioni definitive alle ultime sedute prima della partita. L’obiettivo è arrivare al match con il quadro più chiaro possibile, senza svelare prematuramente le intenzioni.

Allenamenti al mattino e prove ancora top secret

Anche la programmazione degli allenamenti rientra nella preparazione della sfida. Il Napoli sta lavorando al mattino, una scelta che si inserisce nelle consuete abitudini del gruppo ma che assume un significato particolare considerando l’orario della partita. A Firenze, infatti, il calcio d’inizio è fissato alle 12.30 e Allegri vuole abituare progressivamente i giocatori ai ritmi della gara. Nel frattempo, le esercitazioni tattiche restano lontane da occhi indiscreti e le possibili scelte di formazione continuano a essere mantenute sotto stretta riservatezza. Il tecnico non ha ancora svelato le proprie carte e ogni indicazione viene dosata con attenzione. Saranno dunque gli ultimi allenamenti a fornire elementi più concreti sull’undici che scenderà in campo al Franchi.