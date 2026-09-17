Novità allenamenti: Allegri cambia l'orario delle sedute, il motivo

vedi letture

Si avvicina Fiorentina-Napoli, lunch match in programma domenica alle 12.30. In vista della sfida del Franchi, Massimiliano Allegri ha modificato il programma degli allenamenti per consentire alla squadra di abituarsi alle condizioni che troverà durante la partita. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane il tecnico aveva scelto prevalentemente di lavorare nel tardo pomeriggio, una decisione legata soprattutto alle temperature elevate. In questa settimana, invece, il Napoli si sta allenando al mattino, così da avvicinare gradualmente la squadra all'orario e al clima previsti per la gara di domenica.

L'obiettivo: arrivare pronti al lunch match

La scelta di Allegri non riguarda soltanto la preparazione sul campo, ma anche le abitudini della squadra nelle ore che precederanno il fischio d'inizio. I calciatori saranno infatti chiamati ad adattarsi a una gestione diversa della giornata, considerando che la partita inizierà alle 12.30. Allenarsi al mattino permette al gruppo di prendere confidenza con ritmi e condizioni più simili a quelle che incontrerà a Firenze. Un accorgimento studiato per arrivare al match nelle migliori condizioni possibili e ridurre l'impatto del cambio di orario. Il lavoro della settimana sarà quindi orientato non solo agli aspetti tattici e atletici, ma anche alla necessità di preparare il gruppo alle specifiche caratteristiche del lunch match.