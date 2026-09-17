Svolta De Bruyne: così è cambiato tutto con una mossa di Allegri

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De Bruyne show, il Napoli è suo. Sta crescendo anche di condizione e convince tatticamente. Merito anche di Allegri. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Kdb, si legge, sarà titolare anche con la Viola, per la terza volta di fila: la prima in Champions con i Gunners, il bis al Maradona con il Bologna. Molto convincente la sua prestazione, piena di idee, iniziative e soprattutto voglia: ha giocato con il fuoco negli occhi trascinando i compagni sin dal primo minuto con lo spirito del fuoriclasse vero. Allegri ha già avanzato un po’ il suo raggio d’azione, mettendolo in condizione di esprimere al meglio le sue qualità offensive e l’arte della rifinitura per Hojlund e soci, ma gli equilibri e le consegne tattiche gli impongono ancora l’esigenza di abbassarsi a legare il gioco.