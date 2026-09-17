Smentito faccia a faccia Lucca-Allegri: cosa è successo dopo Napoli-Bologna

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Napoli, Allegri prepara la sfida alla Fiorentina

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12.30. Come racconta Il Mattino, la squadra si è ritrovata ieri mattina per una seduta iniziata alle 10.30, con Massimiliano Allegri ancora concentrato sugli errori commessi nell’ultima partita contro il Bologna. Il tecnico ha scelto di rivolgersi all’intero gruppo, analizzando gli aspetti da correggere in vista del prossimo appuntamento di campionato.

Allegri, confronto con la squadra

Anche ieri, dunque, l’allenatore ha preferito parlare alla squadra schierata e non ai singoli giocatori. L’obiettivo è stato quello di evidenziare collettivamente le situazioni che hanno portato agli errori contro il Bologna, cercando di preparare nel modo migliore la gara con la Fiorentina. Secondo quanto riferito dal quotidiano, non ci sarebbero stati faccia a faccia individuali, nemmeno con Lorenzo Lucca, indicato tra i giocatori finiti al centro del duro confronto avuto dal tecnico. Allegri avrebbe quindi scelto una gestione collegiale del momento, affidando al lavoro sul campo e al confronto con tutto il gruppo il compito di correggere quanto emerso nell’ultima gara. Il Napoli è ora atteso dalla sfida di domenica, con l’obiettivo di trasformare le indicazioni ricevute in risposte concrete sul terreno di gioco.