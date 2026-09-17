Lucca non convince, occhio ai prossimi mesi: a gennaio si può tornare sul mercato

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Lorenzo Lucca non sta ancora convincendo e, con il mercato di gennaio sempre più vicino, il Napoli potrebbe tornare a valutare eventuali interventi nel reparto offensivo. È quanto scrive Repubblica, sottolineando come il rendimento dell’attaccante rappresenti uno degli aspetti da monitorare nelle prossime settimane. La società e lo staff tecnico osserveranno con attenzione la sua crescita e le risposte che arriveranno dalle prossime partite, prima di prendere qualsiasi decisione.

Il mercato di gennaio resta un'opzione

Se Lucca dovesse continuare a deludere le aspettative, non viene esclusa la possibilità che il Napoli possa tornare sul mercato durante la sessione invernale. Al momento non ci sono decisioni definitive, ma il rendimento dell'attaccante potrebbe incidere sulle strategie del club. La dirigenza avrà quindi tempo per valutare la situazione e capire se sarà necessario intervenire per aumentare le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri.