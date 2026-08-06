Allegri plasma il Napoli: ieri 3 moduli diversi contro l'Osasuna

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Il Napoli supera l'Osasuna per 2-1 nell'amichevole disputata ieri e Massimiliano Allegri continua a sperimentare soluzioni tattiche in vista della nuova stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno mostrato una buona capacità di adattamento, interpretando tre moduli diversi nel corso della gara. La squadra è partita con il 4-3-3, sistema utilizzato fino al 64', con Giovane ancora schierato nel ruolo di esterno sinistro del tridente offensivo. Una prova utile per valutare automatismi e movimenti nel nuovo assetto voluto dall'allenatore.

Allegri prova anche il 4-2-3-1 e il 3-5-2

Nel corso della ripresa il tecnico ha poi cambiato volto alla squadra, testando per la prima volta tra il ritiro in Trentino e quello in Abruzzo il 4-2-3-1. Alle spalle di Lorenzo Lucca hanno agito Vergara, Alisson e Lang, con Prisco e Anguissa schierati nella coppia centrale di centrocampo. Nel finale spazio anche al 3-5-2, altra soluzione tattica valutata da Allegri, con Alisson e Lang a supporto di Lucca nel reparto offensivo. L'amichevole contro l'Osasuna ha quindi rappresentato un ulteriore banco di prova per il Napoli, con il tecnico impegnato a trovare l'equilibrio migliore attraverso diverse alternative di gioco.