ADL e il progetto del nuovo stadio: due i nodi da sciogliere

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Il primo riguarda i tempi della bonifica: "dovrebbe terminare tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028".

Il progetto per il nuovo stadio del Napoli continua a prendere forma, ma restano ancora due passaggi fondamentali prima di poter entrare nella fase operativa. Secondo quanto riportato da la Repubblica, è già stata sottoscritta una lettera d'intenti tra le parti, che mantengono contatti costanti per portare avanti il progetto. Il quotidiano spiega che "l'area è di circa 38-40 ettari ed è stata sottoscritta una lettera d'intenti. Le parti sono in contatto costante", ma sottolinea anche che ci sono ancora due nodi da sciogliere. Il primo riguarda i tempi della bonifica: "dovrebbe terminare tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028".

Stadio Napoli, due ostacoli da superare: bonifica e acquisizione dei terreni

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha ribadito la necessità di valutare con attenzione ogni proposta. Come riporta la Repubblica, "La Q8 farà una proposta e la verificheremo. È un'interazione che dura da anni. Si può prendere il disegno di uno stadio e metterlo lì, ma è una zona complicata. Se arriva un bel progetto con investimento di privati lo seguiremo con grande attenzione".

Il secondo nodo riguarda invece l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'impianto. Secondo la Repubblica, "il secondo problema è l'acquisto dei terreni, il cui valore si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro", una cifra importante che rende ancora complesso il confronto tra il Comune e il club.