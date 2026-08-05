Badiashile ad un passo dal Napoli: decisiva è stata la volontà del francese

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Il gigante francese di 25 anni e 194 centimetri, destinato ad essere in coppia con Rrahmani al centro della difesa partenopea

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale prima dell'inizio del campionato. Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 2 di bonus, il club azzurro è pronto a reinvestire parte dell'incasso per rinforzare il reparto arretrato. Come riportato da Tuttosport, "la squadra continua il lavoro a Castel di Sangro, dove da lunedì non c'è più Miguel Gutierrez, partito per aggregarsi al Bayer Leverkusen, che ha speso 30 milioni più 2 di bonus per il suo cartellino".

Napoli, Badiashile sempre più vicino: decisiva la volontà del difensore

Il principale obiettivo resta Benoît Badiashile. Il quotidiano spiega che "avanza spedita la trattativa per Benoit Badiashile, il gigante francese di 25 anni e 194 centimetri, destinato ad essere in coppia con Rrahmani al centro della difesa partenopea". La svolta nella trattativa sarebbe arrivata nelle ultime ore. Come evidenzia Tuttosport, dopo il primo stop del Chelsea sulla formula proposta dal direttore sportivo Giovanni Manna, "ha sbloccato la situazione la volontà del francese, desideroso di rilanciarsi in Serie A e in Champions League".