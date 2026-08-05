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Inter pronta a battere altro colpo, Corriere dello Sport: "Prenotato Romero"

Inter pronta a battere altro colpo, Corriere dello Sport: "Prenotato Romero"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal sì di Stones", segnale di una trattativa ormai ben avviata sul fronte del giocatore.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con il mercato dell'Inter e il possibile arrivo di Cristian Romero. Il quotidiano evidenzia come il club nerazzurro abbia ormai raggiunto un'intesa totale con il difensore argentino, considerato il rinforzo ideale per la retroguardia di Cristian Chivu.

Romero prenotato dall'Inter: accordo con il difensore, resta il nodo Pavard

Secondo il Corriere dello Sport, "dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal sì di Stones", segnale di una trattativa ormai ben avviata sul fronte del giocatore.