Lukaku potrebbe raggiungere il Napoli in ritiro solo in un caso
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Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe definirsi nelle prossime ore. Se una delle trattative in corso dovesse entrare nella fase decisiva, l'attaccante belga resterà in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. In caso contrario, alla scadenza del periodo di ferie supplementari dovrà raggiungere il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in attesa di eventuali sviluppi sul mercato. Lo scrive il Cds oggi in edicola.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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