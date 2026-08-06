McTominay assente contro l'Osasuna per un fastidio fisico: svelato motivo

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Nel test amichevole contro l'Osasuna il Napoli ha dovuto fare a meno di diversi elementi della rosa. Massimiliano Allegri ha infatti dovuto rinunciare a Kevin De Bruyne, appena arrivato e ancora impegnato nel percorso di inserimento, oltre a David Neres, alle prese con il recupero della condizione migliore. Assente anche Scott McTominay, tenuto precauzionalmente a riposo per un lieve fastidio a un piede. Lo riporta il Cds oggi in edicola.

Napoli, lavoro differenziato per diversi azzurri

Oltre a McTominay, non hanno preso parte alla sfida nemmeno Rafa Marin, fermato da un problema di natura precauzionale, e i nuovi arrivati Beukema e Gilmour. Per quanto riguarda Billy Gilmour, però, arrivano segnali positivi: il centrocampista scozzese è ormai vicino al rientro completo e potrebbe presto tornare a disposizione dello staff tecnico. Il Napoli continua così la preparazione estiva gestendo con attenzione le condizioni dei singoli giocatori in vista dei prossimi impegni.