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Svolta stadio, Il Mattino: "Così rinasce il Maradona"

Svolta stadio, Il Mattino: "Così rinasce il Maradona"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L'edizione odierna de Il Mattino scrive del futuro dello stadio Diego Armando Maradona, destinato a diventare uno degli impianti simbolo di Euro 2032. Grande spazio infatti viene dedicato al progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta. Con il titolo "Così rinasce il Maradona", Il Mattino mostra il rendering del nuovo impianto e racconta il piano presentato dal sindaco Gaetano Manfredi in vista di Euro 2032.

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L'obiettivo è realizzare uno stadio moderno da oltre 63 mila posti, con lavori previsti nell'arco di quattro anni, trasformando il Maradona in una struttura all'avanguardia.