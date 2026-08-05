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Prende forma la Juve di Spalletti, Tuttosport: "Yildiz c'è"

Prende forma la Juve di Spalletti, Tuttosport: "Yildiz c'è"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus e il rientro di Kenan Yildiz, pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo aver saltato le prime amichevoli estive. Il tecnico bianconero potrebbe concedergli alcuni minuti già nel test contro il Chelsea, pur con la volontà di gestirne il rientro gradualmente.

Juve, Yildiz torna a disposizione: Spalletti ritrova il suo talento

Il quotidiano evidenzia come "Yildiz c'è", sottolineando che l'attaccante turco è finalmente rientrato. In conferenza, Spalletti ha rassicurato sulle sue condizioni: "bene la parte medica", anche se dal primo minuto dovrebbe partire Boga.