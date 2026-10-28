Nuova occasione per Lucca: le motivazioni di Allegri
Monza-Napoli potrebbe rappresentare una nuova, importante occasione per Lorenzo Lucca. L'ex attaccante dell'Udinese è infatti tra i principali candidati a una maglia da titolare nel reparto offensivo azzurro. Dopo la prestazione negativa contro il Venezia, che gli era costata la panchina nelle successive sfide contro Bodo/Glimt e Roma, il centravanti italiano potrebbe avere un'altra possibilità per riscattarsi.
Come riferisce La Repubblica, Massimiliano Allegri starebbe valutando una staffetta in attacco, anche per consentire a Rasmus Hojlund di recuperare energie in vista dei prossimi impegni contro Juventus e Porto.
Monza-Napoli, chance per Lucca
Il danese non trova la rete dallo scorso 5 settembre, quando segnò contro l'Inter, e ha collezionato otto partite consecutive senza gol. Ritrovare la via della rete resta fondamentale per interrompere il digiuno, ma le sue condizioni di brillantezza suggeriscono anche la necessità di un turno di riposo.
Allegri potrebbe dunque affidarsi nuovamente a Lucca, sperando in una risposta diversa rispetto a quella offerta allo stadio Penzo.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro