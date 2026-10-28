Monza-Napoli, cambia il programma degli azzurri: le tappe verso Torino
Il Napoli cambia il programma delle trasferte in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Gli azzurri partiranno questa mattina alla volta di Monza, senza svolgere il consueto ritiro della vigilia, e faranno ritorno in città subito dopo la partita. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ricostruisce anche gli spostamenti della squadra di Massimiliano Allegri in vista delle successive sfide contro Juventus e Porto.
Il quotidiano scrive: "Il Napoli parte stamane e rientrerà di notte dopo la partita, ha evitato il ritiro della vigilia in un periodo già fitto d'impegni in trasferta".
La squadra di Allegri partirà soltanto questa mattina per Monza
Il programma sarà invece differente dopo la sfida di Monza. Sabato gli azzurri partiranno per Torino, dove domenica affronteranno la Juventus. A causa della chiusura dell'aeroporto di Capodichino, la squadra non farà ritorno a Napoli, ma resterà in Piemonte per preparare il successivo appuntamento europeo.
Come precisa il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli "s'allenerà a Vinovo, nell'ex centro sportivo della Juventus", prima di trasferirsi in Portogallo.
La partenza per Porto è prevista martedì, mentre il rientro avverrà venerdì attraverso l'aeroporto di Salerno. Un calendario particolarmente intenso, dunque, che porterà la formazione di Allegri ad affrontare tre trasferte consecutive senza tornare a Napoli tra gli impegni contro Juventus e Porto.
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