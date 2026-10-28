Aziendalismo o autolesionismo? Allegri insiste con Lucca
Massimiliano Allegri prepara diverse novità di formazione in vista della sfida contro il Monza. Il tecnico del Napoli sembra intenzionato a puntare ancora sulle rotazioni, nonostante i risultati finora poco incoraggianti. Come racconta la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere ben cinque i big esclusi dall'undici iniziale, mentre Lorenzo Lucca si prepara a ricevere una nuova opportunità. Una scelta che nasconde anche la volontà dell'allenatore di recuperare il centravanti italiano, finito nel mirino delle critiche.
Allegri, nuova occasione per Lucca
Aziendalismo o autolesionismo? Max va dritto per la sua strada. Anzi, stavolta rilancia. Con un nuovo azzardo. Fuori Di Lorenzo, De Bruyne, Meret, Lang e Hojlund. Ma, soprattutto, dentro Lorenzo Lucca, l’uomo della discordia. Max sta provando in tutti i modi a difenderlo, a fargli sentire la fiducia e a preservarlo dai fischi del Maradona.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro