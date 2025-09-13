Allerta ultrà massima a Firenze: si teme un gemellaggio storico

L'attesa per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli è alta, ma lo è altrettanto il livello di allerta delle forze dell'ordine per prevenire qualsiasi incidente tra le due tifoserie. Come sottolinea oggi il quotidiano Il Mattino, l'attenzione è massima a causa di un fattore di rischio storico: il forte gemellaggio tra gli ultras della Fiorentina e quelli dell'Hellas Verona, da sempre acerrimi rivali della tifoseria organizzata partenopea.

Un legame che, purtroppo, è tornato d'attualità. Proprio in questi giorni, infatti, sono arrivate le prime conseguenze giudiziarie per un episodio di gravissima violenza avvenuto lo scorso 23 maggio. 21 ultras veronesi sono stati denunciati per aver aggredito alcune famiglie napoletane che stavano festeggiando la vittoria dello scudetto all'esterno di una pizzeria di Verona. Va ricordato, comunque, che Curva A e Curva B hanno annunciato la propria assenza in trasferta a Firenze.