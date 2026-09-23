Alllegri si sente quasi intoccabile per due motivi: retroscena sull'estate

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Massimiliano Allegri può contare su una posizione solida e, al momento, non sembra essere in discussione. Il tecnico ha infatti accettato senza particolari riserve la scelta del Napoli di non apportare ulteriori rinforzi alla rosa durante il mercato estivo, assumendosi le conseguenze di una strategia che poteva presentare dei rischi. All’allenatore è stato inoltre affidato il compito di provare a rilanciare alcuni giocatori che, nella precedente gestione di Antonio Conte, avevano trovato poco spazio o non avevano convinto pienamente. Lo ricorda Repubblica oggi in edicola.

La sfida di Allegri: rilanciare gli esclusi

Tra i giocatori sui quali Allegri starebbe lavorando, su indicazione del presidente Aurelio De Laurentiis, ci sono Lorenzo Lucca, Noa Lang e Rafa Marin. L’obiettivo è recuperare risorse già presenti in organico e valorizzarle nel nuovo progetto tecnico, aumentando le alternative a disposizione. Il lavoro dell’allenatore passa dunque anche dalla capacità di coinvolgere e rilanciare elementi che finora hanno avuto un ruolo marginale, in un momento in cui il Napoli dovrà fare affidamento sull’intera rosa.