Retroscena Allegri: aveva mosso critiche alla squadra già dopo il Bologna

Retroscena Allegri: aveva mosso critiche alla squadra già dopo il BolognaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Allegri deluso in parte già dopo il Bologna. Questa la ricostruzione di Repubblica che torna sulla sfuriata del tecnico al Franchi. Non è un momento facille, questo, per il Napoli. "La sua sfuriata contro la squadra negli spogliatoi dello stadio Franchi, a caldo, è stata una reazione istintiva e figlia della grande delusione per il pareggio contro la Fiorentina, che ha fatto sprofondare il Napoli a -6 dalla zona scudetto e a -5 da quella Champions.

Distacchi già extra large e molto preoccupanti, dopo appena 5 giornate di campionato. Massimiliano Allegri si aspettava un inizio decisamente migliore e l’ha fatto presente nella maniera più brusca possibile ai giocatori, a cui aveva oltretutto già rivolto qualche critica dopo la sofferta vittoria con il Bologna. Ma la scossa continua a tardare". 