Di Lorenzo e Vergara subito titolari con Mancini? La previsione per il Belgio
Venerdì l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo contro il Belgio in Nations League, con il commissario tecnico pronto a ripartire dal 4-3-3. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, restano però alcuni dubbi sulla formazione iniziale, che coinvolgono anche due giocatori del Napoli: Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Sulla fascia destra il capitano azzurro deve fare i conti con la concorrenza di Michael Kayode, che potrebbe anche partire dal primo minuto. Al momento, tuttavia, Di Lorenzo sembra conservare un discreto margine di vantaggio sul classe 2004 del Brentford.
Vergara-Zaniolo, duello per una maglia
Un altro ballottaggio riguarda il tridente offensivo. Per una posizione nel reparto avanzato è infatti testa a testa tra Antonio Vergara e Nicolò Zaniolo. Anche in questo caso, le indicazioni della vigilia sembrano premiare il secondo, attualmente considerato leggermente favorito per una maglia da titolare. Mancini dovrà dunque sciogliere gli ultimi dubbi prima della sfida con il Belgio, con Di Lorenzo e Vergara ancora in corsa per partire dall’inizio. Le scelte definitive del commissario tecnico saranno valutate anche alla luce delle ultime sedute di allenamento prima del debutto dell’Italia nella competizione.
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