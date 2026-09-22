Il caso De Bruyne-Vergara diventa un tema per Allegri

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Il momento complicato del Napoli apre inevitabilmente anche il dibattito sulle scelte di Massimiliano Allegri. Tra i temi analizzati c’è soprattutto la gestione di Kevin De Bruyne e, di riflesso, lo spazio ridotto concesso ad Antonio Vergara. A soffermarsi sulla questione è il quotidiano Repubblica, che mette in evidenza i 90 minuti giocati dal centrocampista belga contro la Fiorentina nonostante un rendimento fin qui giudicato poco incisivo. «La legge dev’essere uguale per tutti e hanno stupito i 90’ a Firenze di De Bruyne, di rado decisivo in maglia azzurra», si legge in un passaggio del pezzo di Repubblica.

De Bruyne fa discutere

Il quotidiano torna quindi sulla scelta compiuta in estate dal nuovo allenatore, sottolineando come il rilancio del belga rappresentasse fin dall'inizio una decisione non priva di rischi: «Il belga era stato bocciato da Conte e rimetterlo al centro del progetto è stato un azzardo».

La questione, secondo Repubblica, riguarda anche Antonio Vergara. Il giovane azzurro, reduce dalla convocazione in Nazionale, sta trovando poco spazio proprio mentre Allegri continua a puntare con decisione su De Bruyne. «Altra questione spinosa per Allegri, che per rilanciare KDB sta sacrificando Vergara, fresco di Nazionale. Danno doppio, troppa la carne al fuoco».