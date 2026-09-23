Sfuriata Allegri controproducente? Il vero problema non è la scarsa volontà

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"La scossa continua a tardare e non è bastato picchiare i pugni contro i muri per suscitare una reazione positiva da parte del gruppo, che mostra preoccupanti segnali di logorio, stanchezza psicofisica e appagamento: riconducibili alla sua età media elevata e in parte di conseguenza strutturali". Lo scrive Repubblica oggi in edicola che dunque ricostruisce il post Franchi con la sfuriata del tecnico azzurro per il pari. Allegri infatti si aspettava molto di più dai suoi giocatori.

"Non è insomma una questione di scarsa volontà e per questo passare dalla carota al bastone potrebbe non bastare, se non essere addirittura una mossa controproducente. Ecco perché la lunga sosta della serie A arriva al momento giusto per il tecnico livornese, che adesso ha a sua disposizione tre settimane per ritrovare la calma, riordinare le idee e scegliere una strada differente per correre ai ripari".