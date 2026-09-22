Anguissa, quell’errore da 0,93 xG che fotografa i problemi del Napoli
Il Napoli continua a fare i conti con una produzione offensiva che non sempre riesce a trasformarsi in occasioni realmente pericolose. Un limite sul quale Massimiliano Allegri dovrà lavorare alla ripresa, soprattutto considerando quanto possa pesare ogni singola opportunità in una squadra che fatica a costruire chance nitide con continuità.
A soffermarsi sul tema è il Corriere dello Sport, che prende come esempio la trasferta di Milano contro l’Inter. Il quotidiano sottolinea come, sul risultato di 2-2, Frank Anguissa abbia avuto sul piede un'occasione dal valore di 0,93 xG, dunque statisticamente vicinissima a un gol.
Napoli, Allegri deve migliorare la qualità della produzione offensiva
«Una squadra che produce poche chance nitide non può permettersi di sprecare le rare occasioni solari che le capitano», si legge nel pezzo del Corriere dello Sport. Un episodio che avrebbe potuto cambiare il risultato della partita e che, invece, ha finito per evidenziare ancora di più uno dei problemi degli azzurri.
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