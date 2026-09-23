Infortunio Anguissa: i tempi di recupero e la data sul ritorno in campo

vedi letture

Anguissa si è sottoposto al Pineta Grande Hospital ad alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Si tratta di un problema di lieve entità, ma che costringerà il numero 99 a fermarsi per circa 15-20 giorni. La sosta potrebbe quindi aiutare il Napoli e Massimiliano Allegri, permettendo ad Anguissa di puntare al rientro in occasione della ripresa del campionato e della Champions League a metà ottobre. Resta però il dubbio sulla tempistica del suo ingresso in campo contro la Fiorentina, arrivato dopo i recenti problemi fisici.

Rinnovo, distanza tra Anguissa e il Napoli

Più incerto è invece il discorso legato al futuro del centrocampista. Il contratto di Anguissa è in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo quanto riferito da Tuttosport, le trattative per il prolungamento non sarebbero ancora decollate. A frenare il dialogo ci sarebbe soprattutto la richiesta economica avanzata dal giocatore, che punterebbe a un ingaggio da circa 6 milioni di euro. Una cifra che avrebbe raffreddato la posizione del club. Nei prossimi mesi bisognerà capire se le pretese del camerunese potranno essere ridimensionate oppure se le parti resteranno distanti, con il futuro di Anguissa in maglia azzurra sempre più da definire.