Amazon si prende ben 16 gare Champions: ai tifosi serviranno tre abbonamenti tv?

"Amazon si prende un pezzo di Champions. Tifosi, serviranno tre abbonamenti tv?" scrive La Stampa interrogandosi sul futuro del calcio in tv. Arriva Amazon e potrebbero servire tre abbonamenti per seguire la Serie A e la Champions League. Amazon è pronta a portare nelle case degli italiani insieme ai pacchi, ai film e alle serie tv, anche la Champions League, affiancando Sky e Mediaset e trasmetterà le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera più la Supercoppa europea. Sky dovrebbe aggiudicarsi gli altri pacchetti e Mediaset dovrebbe avere il pacchetto per la trasmissione in chiaro delle partite. Nei prossimi mesi si scoprirà se Amazon avrà interesse anche ai pacchetti della Serie A.