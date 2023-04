Ancora ansia Ultrà, stop ai tifosi Feyenoord a Roma: "Sono gemellati con Ultrà del Napoli"

Chiusura del settore ospiti e divieto di vendita degli altri tagliandi dello stadio a tutti i residenti in Olanda.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusura del settore ospiti e divieto di vendita degli altri tagliandi dello stadio a tutti i residenti in Olanda. È la decisione presa ieri dal Ministero dell’Interno e dal Casms per la partita del 20 aprile Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League, come ricorda la Gazzetta dello Sport che aggiunge un particolare: "A preoccupare le istituzioni non ci sono solo i tanti messaggi di minaccia sul web («Vi bruceremo la ciotola», riferito alla Barcaccia di piazza di Spagna), ma anche il gemellaggio tra i tifosi del Feyenoord e quelli del Napoli, altra tifoseria rivale della Roma.