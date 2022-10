Anguissa da 8 per i giornali: "Sa sempre cosa fare, un gigante a centrocampo"

Due gol in poco più di dieci minuti. C'è tanto di Andre Zambo Anguissa nella vittoria del Napoli contro il Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol in poco più di dieci minuti. C'è tanto di Andre Zambo Anguissa nella vittoria del Napoli contro il Torino. "Colpisce di testa e di piede mettendo in discesa la partita. E in mezzo al campo sa sempre cosa fare" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Questo invece il commento di TMW: "Un gigante a centrocampo, per come padroneggia ogni fase di gioco. Lo fermi solo con un fallo, la palla non la perde mai. Tecnica, senso tattico, fisicità, per un pomeriggio anche fiuto in zona gol e arriva la prima doppietta in azzurro".

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Il Mattino: 8

La Stampa: 8

TuttoNapoli.net: 8