Anguissa e la Coppa d'Africa: ecco quante partite può saltare
Quante partite salterà Frank Anguissa col Napoli per la sua partecipazione alla Coppa d'Africa col Camerun? A fare una stima è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Anguissa al Napoli resterà quasi sicuramente altre otto partite, grazie alla generosità del Camerun che potrebbe averlo da regolamento con quindici giorni d’anticipo sulla gara iniziale e che invece si accontenterà – pare – di farlo rientrare la sera del 14, dopo il match di Udine.
Niente Riad, anche se per la semifinale col Milan qualche tentativo è stato fatto, poi, se il Camerun dovesse ritagliarsi uno spazio sino all’epilogo, fuori otto partite, inclusa la trasferta di Champions a Copenaghen, in calendario 48 ore dopo l’eventuale finalissima di Coppa d’Africa" si legge sul quotidiano in edicola.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
